Гособвинителю не нравится, как ведет себя Тимошенко в суде

Государственный обвинитель по делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией Лилия ФРОЛОВА заявляет, что поведение Ю.ТИМОШЕНКО в суде противоречит процессуальным нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

Она отметила, что стороны судебного процесса должны избегать политизации судебного дела. «Мы должны соревноваться, а не делать некорректные высказывания в адрес кого-либо», - сказала гособвинитель.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли корректным поведение Ю.ТИМОШЕНКО в суде, в частности, то, что она не встает, обращаясь к суду и другое, Л.ФРОЛОВА процитировала положение Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают свои показания и делают заявления стоя.

В ответ на вопрос журналистов, предусмотрены ли в таком случае какие-либо санкции за невыполнение этой нормы, и может ли судья удалить Ю.ТИМОШЕНКО из зала судебных заседаний, государственный обвинитель выразила мнение, что в данном случае это невозможно. «Я считаю, что это будет неправильно», - добавила она.