Янукович: Люди будут разговаривать на том языке, который им нравится

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что украинский язык будет занимать в стране достойное место как государственный язык.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Президент также отметил необходимость создания условий для развития языков народов, проживающих в Украине. «Будут созданы условия для использования в Украине всех языков, которые есть в каждом регионе. В Закарпатье - венгерский язык, в Черновицкой области - румынский язык, в Одесской области есть регионы с болгарским языком, в Донецкой области есть регионы с греческим языком, и есть регионы, крупные регионы, - с русским языком», - констатировал президент.

По его словам, «люди будут разговаривать на том языке, который им нравится».