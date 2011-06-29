Бойко поговорил с Миллером о газе

08:46, 29 июня 2011
Политика
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Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и Министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома".

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.

Другие детали переговоров не уточняются.

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