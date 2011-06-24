В Европе расслышали убедительность в речах Януковича

Европейский Союз должен развивать отношения с Украиной с учетом перспективы ее членства в ЕС.

Такое мнение озвучил председатель делегации Великобритании в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Роберт Уолтер, сообщает "Сегодня".

"Мы имеем хорошие отношения с Украиной. Я убежден: чрезвычайно важно их развивать, особенно в экономическом измерении. Ведь Украина является ведущим государством в важном для Европы Черноморском регионе. Как известно, некоторые страны из этого региона уже обрели членство", - отметил он.

"Необходимость углубления и развития отношений с Украиной - естественный процесс. И он должен происходить, по моему убеждению, с учетом перспективы приобретения Украиной членства в Евросоюзе", - сказал Уолтер.

"Я не могу говорить от имени всего Евросоюза, ведь заседаю в Совете Европы. В то же время, как представитель государства, являющегося членом ЕС, хочу отметить важность развития отношений с Украиной в этом контексте (евроинтеграции)", - добавил глава британской делегации.

"Президент Янукович, выступая в ПАСЕ, убедительно говорил о реформах: Украина приняла на себя обязательства провести внутренние реформы", - отметил он.

"Самое главное - речь шла о таких важных сферах, как усовершенствование законодательства, утверждение и развитие демократических институтов с целью их адаптации и приведения в соответствие с европейскими требованиями. Это является также ведущим в процессе продолжения диалога с Советом Европы", - сказал глава британской делегации в ПАСЕ

Украинская правда