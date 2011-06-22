Суд обещает завтра сказать, правильно ли закрыли дело Мельниченко

Печерский районный суд Киева завтра в 09.00 объявит решение по жалобе бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ относительно незаконности закрытия Генеральной прокуратурой уголовных дел против экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня на судебном заседании объявил председательствующий на судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ.

Как сообщалось, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001-м и 2004 году возбуждались уголовные дела по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марте 2005 года они были закрыты. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались такими, которые были обусловлены острой потребностью (предотвращением совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дел против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

Суд начал рассмотрение этой жалобы сегодня, 22 июня.