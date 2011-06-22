Азаров похвастал запасами и сильной позицией на переговорах с МВФ

В украинских газохранилищах накоплено достаточное количество газа, который будет необходим стране в осенне-зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В наших подземных хранилищах газа достаточно, чтобы стабильно пройти осень-зиму 2011-2012 годов, потому что своевременно мы приобрели газ по приемлемой цене. Определенный запас ресурсной мощности мы сделали, и при условии разумной экономии за счет продолжения курса на энергосбережение это гарантирует стране продолжение выхода из кризиса», - сказал премьер.

При этом он отметил, что такая ситуация усиливает позиции Украины в переговорах с Международным валютным фондом. «Мы получили понятную и достаточно сильную позицию на переговорах с МВФ. Украина справляется со своими проблемами самостоятельно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 15 июня накопила в подземных хранилищах газа 14,8 млрд. куб. м природного газа. С начала периода закачки в подземные хранилища газа закачано 4,8 млрд. куб. м. газа, что на 0,9 млрд. куб. м превышает показатели прошлого года.