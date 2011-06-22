Терехин: объединение таможни и налоговой снизит коррупцию

Объединение Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Украины в единую структуру позволит снизить коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам народный депутат Украины (фракция "БЮТ-Батьківщина") Сергей ТЕРЕХИН.

По его словам, создание в государстве финансового мегарегулятора на базе таможенной и налоговой служб позволит решить ряд острых вопросов с налогообложением и таможенными сборами.

«Сегодня мы спрашиваем налоговика — почему у вас провал по возврату НДС, а они кивают на таможенников, которые его собирают. При этом всем известно, что налоговики крадут на возврате НДС, а таможенники на его сборе. Явный конфликт интересов — там нужно больше, а там меньше. Там где есть конфликт интересов госструктур, там всегда меньше коррупции, поэтому если налоговиков объединить с таможенниками коррупция однозначно уменьшится». - убежден народный депутат.

При этом он отметил, что «людям в погонах такое объединение конечно не нужно — у них разные цели и задачи».

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК считает несвоевременным вопросом объединение ведомства с Государственной налоговой службой в один орган. Об этом он заявил 14 июня во время пресс-конференции.

По его словам, вопрос не является актуальным, однако требует глубокого изучения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверил, что налоговая и таможенная службы будут реформированы до осени.

В СМИ сообщалось о возможном реформировании налогового и таможенного ведомств в одно - по примеру действующего в Грузии.