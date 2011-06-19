Надоша: юристы из США отнеслись к тимошенковцам как к папуасам

Народный депутат от Партии регионов Олег НАДОША называет "пустышкой" отчет компаний Сovington & Burling и BDO относительно обвинений против Юлии ТИМОШЕНКО.

"Никто из нанятых БЮТ американских юристов не смог приехать в Украину, чтобы провести расследование. Более того - приезжать не собирается", - цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

"Они не видели ни оригиналов, ни даже копий документов, а работали только с открытыми источниками - то есть читали Интернет. За что же тогда ТИМОШЕНКО оплатила их огромные счета? Только за имя этих юристов", - отметил О.НАДОША.

"У них в партнерах - генеральный прокурор США, что говорит об очень высоких гонорарах на услуги. Но американские юристы решили отнестись к тимошенковцам как к папуасам - деньги взяли, а расследования толком не провели", - считает политик.

По его мнению, это подтверждает и то, что американские юристы не будут представлять интересы Ю.ТИМОШЕНКО в судах - ни украинских, ни американских.

"То есть, не хотят нести ответственности за свои выводы. Поэтому они отправляют свой отчет не украинскому правительству, не в конгресс США, не в ПАСЕ, а своим заказчикам", - отметил парламентарий.

"Еще один вопрос лично к ТИМОШЕНКО: на пресс-конференции американские юристы заявили, что их работу оплачивали БЮТ и лично ТИМОШЕНКО. Час работы американского адвоката стоит не меньше тысячи долларов. Работал не один адвокат на протяжении 6 месяцев. Позволяет ли декларация ТИМОШЕНКО оплатить эту работу? Недаром сумму контракта скрывают", - резюмировал О.НАДОША.