Политологи о Ющенко и неприкосновенности

Политические эксперты считают, что призыв Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить депутатскую неприкосновенность вызван негативным отношениям украинцев к ее существованию и проведением досрочных выборов.

Об этом говорится в эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей, которое имеется в распоряжении агентства УНИАН.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ отметил, что такой призыв прозвучал в телеобращении главы государства 20 июня, поскольку тема отмены депутатской неприкосновенности имеет постоянный и постоянно высокий спрос на электоральном и политическом рынках.

При этом, отметил он, этот призыв Президента имеет более глубокие политические резоны. “Отмена неприкосновенности будет означать потерю смысла отдельным группам депутатов, в первую очередь бизнесменам, идти в Верховную Раду. После отмены неприкосновенности депутатский мандат уже не будет заветной мечтой”, - сказал В.КАРАСЕВ. По его словам, это станет первым шагом отделения бизнеса от парламентской политики.

Другая причина, по его мнению, заключается в том, что представители партий во время политических конфликтов используют депутатскую неприкосновенность и пытаются решить проблемы силовым путем. В.КАРАСЕВ напомнил, что так это было при известном штурме депутатами Партии регионов Генпрокуратуры, когда депутаты позволяли себе использование едва ли не физической силы в отношении сотрудников Государственной службы охраны.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ отметил, что тема снятия депутатской неприкосновенности чрезвычайно популярна в обществе. По его словам, до сих пор существует миф, что именно из-за депутатской неприкосновенности криминализированные бизнесмены рвутся в Верховную Раду, скрываясь от справедливого суда. “В действительности те бизнесмены, которые идут в Верховную Раду, давно не боятся украинского судопроизводства, потому что имеют на своем содержании не только адвокатов, но и судей и прокуроров. То же, по большому счету, снятие неприкосновенности с депутатов не решит проблему перенасыщения политики бизнесом”, - отметил он.

При этом О.ДОНИЙ выразил мнение, что в связи с такой инициативой определенные баллы популярности среди населения Президент заработает. Однако, по его словам, Президент вышел с обращением именно тогда, когда Верховная Рада стала неправомочной и, соответственно, объективно не способна воплотить его инициативу.

“Поэтому, создается впечатление, что эта президентская инициатива направлена на дискредитацию парламента в глазах общественности в целом. То есть, это еще один из шагов к подготовке общества к необходимости референдума по новой Конституции, где были бы уменьшены права Верховной Рады и увеличены полномочия Президента”, - отметил он.

Со своей стороны председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что позиция Президента отображает позицию, которая достаточно прочно представлена в общественном мнении. С другой стороны, отметил он, это лозунг, с которым выходят на выборы оппозиционные политические силы и, в частности, «Наша Украина». “И в этом смысле это уже элемент предвыборной кампании”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что такие призывы являются демагогией для того, чтобы поддержать те партии, на которые ориентируется Президент. “Я хотел бы обратить внимание на то, что положение о депутатском иммунитете есть в конституциях практически всех европейских государств, во Франции и Германии почти дословно оно повторяет то, которое написано в нашей Конституции”, - сказал он.

По словам В.МАЛИНКОВИЧА, нужны конкретные предложения, которые могут способствовать ограничению коррупции в парламенте, а с другой стороны, все-таки будут защищать депутатов от решений людей, которые контролируют органы правопорядка.

Со своей стороны президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО отметил, что Президент знает об актуальности этой темы и что она будет разыгрываться на парламентских выборах. По его словам, Президент хочет закрепить эту идею в программе партий, которые “идут на выборы под его омофором”.

“В.ЮЩЕНКО стремится показать, что не он идет за этими партиями, а наоборот, является инициатором. К тому же, Президент пытается выбить этот лозунг у коммунистов, и возможно, у социалистов, хотя для социалистов этот более демагогичный вопрос. Следовательно, это и пропагандистская, и имиджмейкерская игра”, - сказал он.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО также добавил, что такая инициатива может сработать на популярность Президента как защитника интересов народа и равенства среди всех групп населения.