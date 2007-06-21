Состоится заседание Центральной избирательной комиссии
17:11, 21 июня 2007Политика
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Заседание Центральной избирательной комиссии состоится 22 июня в 16.00.
Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
В повестку дня заседания включен единственный вопрос – о закреплении областей за членами Центризбиркома.
Как сообщал УНИАН, несколько дней подряд ЦИК не могла провести заседание из-за отсутствия кворума: заседания инициировали восемь членов комиссии, назначенных коалицией для рассмотрения вопроса о закреплении регионов за членами ЦИК.
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