Состоится заседание Центральной избирательной комиссии

Заседание Центральной избирательной комиссии состоится 22 июня в 16.00.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В повестку дня заседания включен единственный вопрос – о закреплении областей за членами Центризбиркома.

Как сообщал УНИАН, несколько дней подряд ЦИК не могла провести заседание из-за отсутствия кворума: заседания инициировали восемь членов комиссии, назначенных коалицией для рассмотрения вопроса о закреплении регионов за членами ЦИК.