Евросоюз осенью поставит оценку Украине

Европейский Союз осенью даст первую оценку выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции в Киеве комиссар Евросоюза по внутренним делам Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

«Мы возвращаемся в Брюссель, проанализируем этот план и дадим оценку его выполнения в начале сентября», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

Она отметила, что представители украинской власти рассказали ей о законотворческой деятельности в связи с реализацией плана действий по либерализации визового режима и представили план дальнейшей работы.

По словам еврокомиссара, в ЕС хотели бы увидеть реальные результаты реформирования системы судопроизводства, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

С.МАЛЬМСТРЕМ назвала важной законодательную работу, а уже потом - обеспечение выполнения этих законов.

«Мы будем оставаться на связи с украинскими партнерами и дадим первую оценку (плану действий по либерализации визового режима – УНИАН) уже осенью», - добавила С.МАЛЬМСТРЕМ.