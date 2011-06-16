Евросоюз осенью поставит оценку Украине
Как выполняется план по визовому режиму
Европейский Союз осенью даст первую оценку выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции в Киеве комиссар Евросоюза по внутренним делам Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.
«Мы возвращаемся в Брюссель, проанализируем этот план и дадим оценку его выполнения в начале сентября», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.
Она отметила, что представители украинской власти рассказали ей о законотворческой деятельности в связи с реализацией плана действий по либерализации визового режима и представили план дальнейшей работы.
По словам еврокомиссара, в ЕС хотели бы увидеть реальные результаты реформирования системы судопроизводства, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
С.МАЛЬМСТРЕМ назвала важной законодательную работу, а уже потом - обеспечение выполнения этих законов.
«Мы будем оставаться на связи с украинскими партнерами и дадим первую оценку (плану действий по либерализации визового режима – УНИАН) уже осенью», - добавила С.МАЛЬМСТРЕМ.