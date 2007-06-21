Томенко предлагает жить по Ленинскому завету

“Следует определить, какой Конституции хочет общество. Общество ставит задачу относительно новой Конституции, эксперты выписывают основу, а политики согласовывают”, - заявил бютовец Николай Томенко в интервью УНИАН, комментируя свою идею провести 30 сентября конституционный референдум вместе с досрочными парламентскими выборами.

Это, по мнению политика, “идеальный вариант принятия новой Конституции. И я удивляюсь, почему мы не можем воспользоваться случаем уже 30 сентября. Это вопрос сейчас ключевой, потому что мы придем в парламент, и опять будут споры за полномочия. А 30 сентября можно вынести один вопрос конституционного референдума и уже начать работать, а не ожидать, пока соберется после избрания новый состав парламента”.

Томенко напомнил, что является автором пособия, “в котором собрал все проекты Конституций за украинскую историю. Проблема заключается в том, чтобы проект воспринимался обществом, чтобы он воспринимался как политический компромисс и чтобы после того все его выполняли”, - добавил он.

В то же время на прямой вопрос, имеют ли украинские политики моральное право праздновать День Конституции, Томенко заявил о своем желании "сделать серьезное собрание в формате конференции”.

“Скорее – дебатировать: что делать с неконституционной жизнью в Украине, - сказал политик. - Но, как учил когда-то Ленин, следует анализировать, делать уроки, а не праздновать”.

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