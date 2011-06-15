Регионал увидел «ученика Геббельса» в окружении Тимошенко

Народный депутат Украины от Партии регионов Олег НАДОША считает, что показания экс-главы НАК "Нафтогаз" Олега ДУБИНЫ во время очной ставки с бывшим премьером Юлией ТИМОШЕНКО подтверждают, что она «предала национальные интересы страны».

Об говорится в переданном УНИАН комментарии депутата-«регионала».

«С удивлением прочитал комментарий депутата БЮТ Сергея ПАШИНСКОГО о том, что протокол очной ставки между ТИМОШЕНКО и Олегом ДУБИНОЙ якобы свидетельствует в пользу бывшего премьер-министра. Сергей ПАШИНСКИЙ, мягко говоря, выдает желаемое за действительное. Только достойный ученик доктора Геббельса возьмется утверждать, что ТИМОШЕНКО имела право подделать директивы правительства на законных основаниях. Она подменила собой все правительство», - заявил О.НАДОША.

По его словам, по сути, получается, что Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила, что у нее не было утвержденных правительством директив. «Но она заставила Олега ДУБИНУ подписать не выгодные для Украины газовые контракты. При этом ДУБИНА - не особо сопротивлялся. Им обоим недосуг было вникать в формулу цены газа, заложенную в контракте», - заявил «регионал».

Теперь, подчеркнул О.НАДОША, «цена газа, рассчитанная по формуле ТИМОШЕНКО, поставила экономику Украины на колени».

«На самом деле, - заявил О.НАДОША, - показания очной ставки подтверждают, что ТИМОШЕНКО предала национальные интересы страны. Показания ДУБИНЫ свидетельствуют о полном игнорировании Юлией ТИМОШЕНКО требований закона, в то время, когда она возглавляла правительство».

«При этом у ТИМОШЕНКО был личный мотив заставлять Олега ДУБИНУ заключать кабальные для Украины соглашения. На момент подписания контрактов, корпорация ЕЭСУ, которую ранее возглавляла ТИМОШЕНКО, была должна России 405 млн. дол. Это подтверждает письмо Министерства обороны России, которое находится в нашем распоряжении ВСК», - добавил депутат от Партии регионов.

Как сообщалось, вчера «Украинская правда» обнародовала протокол очной ставки О.ДУБИНЫ и Ю.ТИМОШЕНКО, в котором О.ДУБИНА смягчил свои показания, которые дал на первом допросе в Генпрокуратуре.

Он допустил, что подписал бы газовые контракты, даже если бы знал, что они подготовлены лично экс-премьером Ю.ТИМОШЕНКО, а не Кабинетом министров.

После этого депутат от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ выразил мнение, что протокол очной ставки свидетельствует в пользу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Все обвинения должны рассыпаться. Олег ДУБИНА подтверждает нашу линию защиты", - заявил С.ПАШИНСКИЙ.

По словам депутата, в протоколе доказано, что Ю.ТИМОШЕНКО не подделывала правительственные директивы, а издала свои, "поскольку имела на это право".