Ющенко поехал в Бельгию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в Брюсселе В.ЮЩЕНКО по приглашению Президента Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА примет участие в саммите ЕНП.

Также запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Во время визита Президента сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

*** Неформальные саммиты с участием лидеров стран-членов ЕС, в которых при власти находятся политические партии правоцентристской направленности, традиционно проходят накануне заседаний Европейского Совета в Брюсселе.