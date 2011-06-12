Активисты акции «Вперед» помешали рейду УБЭП на Центральном рынке

Активисты Всеукраинской общественной акции «Вперед» предотвратили незаконный рейд сотрудников Управления из борьбы с экономическими преступлениями (УБЭП) на Центральном рынке в Прилуках Черниговской области.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении оргкомитета акции.

«Сегодня, 11 июня, на Центральный рынок г. Прилуки в 11.30 в сопровождении бойцов подразделения «Беркут» и милиционеров из РОВД вошла группа сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) и пыталась изъять у торгующих на рынке спортивные товары», - отмечается в сообщении.

По словам председателя Союза предпринимателей Центрального рынка Григория БУСЛОВА, у проверяющих не было с собой никаких документов на осуществление рейда. На все вопросы возмущенных действиями стражей порядка работников рынка они отвечали, что действуют по указанию руководства областного управления внутренних дел Черниговской области.

Г.БУСЛОВ, который является активистом Всеукраинской общественной акции «Вперед», в присутствии руководителя группы УБЭП позвонил по телефону на «горячую линию» Кабинета министров Украины с жалобой на незаконные действия милиции. Также предприниматели демонстративно звонили руководству городского и областного Управления внутренних дел, в горгосадминистрацию Прилук и облгосадминистрацию Черниговской области. Когда же милиционеры начали угрожать наиболее активным предпринимателям арестом, работники рынка пообещали остановить торговлю и всем рынком отправиться на митинг в центр города, информируют в оргкомитете.

По их данным, совместными усилиями предпринимателям удалось добиться того, что стражи порядка оставили территорию рынка, «не взяв с собой трофеев в виде изъятого товара».

«За последний месяц это уже вторая попытка провести ничем не мотивированную проверку на рынке и арестовать товары, - сказал Г.БУСЛОВ. - Если в мае представители УБЭП приходили сами, то в этот раз они взяли на подмогу бойцов «Беркута» и действовали особенно нагло. По-видимому, в следующий раз они приедут на рынок на танках».

Председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, которая имеет большой опыт противостояния незаконным проверкам предпринимателей, отметила, что подобные рейды регулярно осуществляются по всей Черниговской области. «И это несмотря на официально действующий мораторий на проверки и обещания премьер-министра не трогать рынки. Что же они сделают с предпринимателями, когда мораторий перестанет действовать?», - спросила профсоюзный лидер.

В сообщении подчеркивается, что для того, чтобы противостоять подобным репрессиям против предпринимателей, активисты Всеукраинской общественной акции «Вперед» разворачивают в стране выездные общественные приемные, которые будут регулярно курсировать по регионам Украины и оказывать помощь людям, сталкивающимся с беззаконием контролирующих органов. Общественные приемные «Вперед» оказывают юридическую помощь, консультации, разъясняют права и учат предпринимателей самозащиты при проверках.

«Сегодня главная задача - преодолеть страх и поверить в собственные силы. Если ты знаешь свои права - ты уже вооружен. Если ты знаешь, как применить свои права - ты не победим. Команда «Вперед» подготовила методические рекомендации, чтобы помочь предпринимателям правильно обращаться с контролирующими органами, обеспечить безопасность ведения бизнеса», - прокомментировала инцидент в Прилуках председатель Народной коллегии Всеукраинской общественной акции «Вперед», народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.