В Севастополе при участии РПЦ состоится парусная регата

В Севастополе завтра состоится торжественное открытие второй международной патриотической парусной регаты «Морской корпус – города-герои 2011», которая будет проходить по морским этапам Севастополь - Балаклава - Артек - Севастополь.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете регаты, ее проводит Фонд поддержки национальных проектов и Русский морской корпус, при участии Русской православной церкви и, традиционно, под патронатом Администраций Президентов России и Украины.

По информации оргкомитета, «особая миссия мероприятия - отдание долга памяти погибшим морякам и привлечение внимания общества к славной истории русского флота».

Ядро участников составят яхтсмены из России и Украины. В регате примут участие более 17 тяжелых крейсерских яхт и более 100 участников, в трех дивизионах ORC Club, в том числе 5 экипажей от ВМФ России и 5 экипажей от ВМС Украины.

Церемония открытия предполагает, в частности, построение рот почетного караула ЧФ РФ и ВМС Украины на фоне пришвартованных к Графской пристани 7 крупнейших яхт и флагмана Русского морского корпуса - 60-футовой яхты «Орион».

Закрытие регаты состоится 18 июня в Севастополе парадом яхт-участниц вдоль строя кораблей МВФ Украины и ЧФ РФ, отданием морских почестей и праздничным салютом.