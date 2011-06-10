В собственность Киева вернули почти 100 га в Деснянском районе

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительным решение Киевсовета от 1 октября 2007 года, согласно которому, вопреки требованиям Земельного и Жилищного кодексов Украины, обслуживающему кооперативу "Застройщик" были переданы земельные участки на улице Пуховской в Деснянском районе площадью 95,79 га.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в том числе 82,86 га было передано бесплатно в частную собственность для строительства жилья, площадью 8,06 га - в краткосрочную аренду на 5 лет для жилой застройки и площадью 4,87 га – в долгосрочную аренду на 49 лет для рекреационных целей и благоустройства территории.

Установлено, что учредителями указанного кооператива были четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем указанный кооператив передал земельные участки, которые были предоставлены ему в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

В Генпрокуратуре отметили, что с учетом предыдущих судебных решений по ее искам отменены незаконные решения Киевсовета о передаче обслуживающим кооперативам более 1500 га земель, расположенных в Голосеевском и Деснянском районах столицы, стоимостью свыше 2,1 млрд. грн.

Кроме того, 8 июня Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда столицы от 1 и 12 апреля, которыми удовлетворены иски ГПУ о признании недействительными решений Киевского городского совета относительно передачи обслуживающим кооперативам "Транспортник" и "Жилсервис" земельных участков в Голосеевском районе Киева общей площадью более 170 га.