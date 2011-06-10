Губернатор Киевщины требует выровнять коммунальные тарифы

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК требует выровнять расхождения в тарифах на услуги жилищно-коммунального хозяйства в разных районах области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

«Такое расхождение в тарифах недопустимо. Мы должны выровнять их для всех территориальных единиц области, и резервы для этого есть», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В то же время председатель КОГА отметил, что существует необходимость сократить административный аппарат предприятий, предоставляющих услуги, создать развитую конкурентную среду на рынке обслуживания жилья путем создания негосударственных предприятий, служб единого заказчика и ОСМД, принять меры по уменьшению расхода воды и тепловой энергии в сетях, создать региональные коммунальные хозяйства.

Губернатор поручил до 15 июня создать соответствующую рабочую группу по вопросам ЖКХ по реформированию этой отрасли и тарифообразованию.

«Те тарифы, которые насчитываются с нарушением норм действующего законодательства, будут отменены. Возможно, для Украины это станет ноу-хау, но мы будем поощрять тех людей, которые бережно относятся к использованию холодного и горячего водоснабжения. Речь идет о возможности снижения цены на услуги, пропорционально их использованию, подобно нынешним схемам оплаты за газо- и электроснабжение», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также пресс-служба сообщает, что по результатам рассмотрения вопроса о тарифах на услуги ЖКХ подано ходатайство об освобождении от должностей руководителей коммунальных предприятий Белоцерковского, Киево-Святошинского, Обуховского, Вышгородского и Володарского районов.

Кроме того, было отмечено, что с целью снижения тарифов необходимо проводить мероприятия по энергосбережению и модернизации оборудования, которое используется на 30-50%.