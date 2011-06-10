Януковичу не нравится, что люди за правдой едут аж в Киев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за передачу части властных полномочий из центра в регионы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, надо передать часть властных полномочий в регионы. “Большинство вопросов жизнедеятельности должны решаться в регионах”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, таким образом можно будет улучшить уровень взаимоотношений между властью и обществом.

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что стратегические решения должны приниматься на центральном уровне, а большинство других – в регионах.

Он также заметил, что следует поднять уровень ответственности среди сотрудников органов власти, в частности, региональных государственных структур.