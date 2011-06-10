Януковичу не нравится, что люди за правдой едут аж в Киев
Заседает комитет по экономическим реформам
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за передачу части властных полномочий из центра в регионы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, надо передать часть властных полномочий в регионы. “Большинство вопросов жизнедеятельности должны решаться в регионах”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его мнению, таким образом можно будет улучшить уровень взаимоотношений между властью и обществом.
В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что стратегические решения должны приниматься на центральном уровне, а большинство других – в регионах.
Он также заметил, что следует поднять уровень ответственности среди сотрудников органов власти, в частности, региональных государственных структур.