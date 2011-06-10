Пресс-тур «Первая линия обороны Киева. Пояс Славы»

Приглашаем журналистов принять участие в пресс-туре «Первая линия обороны Киева. Пояс Славы. Неизвестные факты известных событий», который приурочен к 70-летию начала Великой Отечественной войны.

Пресс-тур состоится 16 июня 2011 года.

Инициатор мероприятия - оргкомитет І Всеукраинского съезда поисковых организаций Украины, который состоится в Киеве 18 июня 2011 года.

В ходе пресс-тура вы сможете побывать на недавно востановленных объектах Киевского укрепрайона, которые почти неизвестны широкой общественности, а также в лагере военных археологов, которые работают на месте окопов бывшей первой линии обороны Киева.

Просим аккредитоваться для участия в пресс-туре не позже 16.00 среды, 15 июня, по тел. 096-542-55-62.

Количество участников пресс-тура ограничено из-за особых условий на объектах посещения.