В Киеве уничтожили последнюю гончарную мастерскую, которая находилась по адресу Константиновская, 44-а.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета и председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Согласно сообщению, о ситуации стало известно непосредственно во время заседания указанной комиссии Киевсовета. О факте захвата мастерских сообщил председатель Национального союза мастеров народного искусства Украины Евгений ШЕВЧЕНКО.

«Пока депутаты обсуждали жалобу Национального союза на беззаконие, совершенное в отношении мастерской, и рассуждали о том, каким образом предотвращать рейдерские захваты художественных мастерских, последнюю гончарную мастерскую в Киеве захватили и уничтожили все оборудование и произведения искусства», - цитирует пресс-служба А.БРИГИНЦА.

Депутат отмечает, что речь идет не о комфортабельном офисе, а о подвале размером в 40 м, который был приведен в порядок силами мастеров при полной поддержке жильцов дома.

“Мне кажется, что рейдеры патологически ненавидят культуру, поэтому пытаются ей навредить даже в таких не слишком пригодных к бизнесу местах. Жаль, что новая власть не прилагает усилий, чтобы остановить преступные действия, направленные против культуры и искусства», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Комиссия приняла единогласное решение передать документы в прокуратуру и обратиться к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой принять меры по сохранению заведений культуры и мастерских в Киеве.

В пресс-службе А.БРИГИНЦА напоминают, что помещение мастерских Национального союза мастеров народного искусства Украины на ул. Константиновской, 44-а продали на тайном аукционе. Художникам-керамистам накануне угрожали силовым выселением из мастерской с целью захвата помещения, о чем они сообщили председателю комиссии Киевсовета по культуре и просили защитить.