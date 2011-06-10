Турчинов назвал провальными переговоры Азарова и Путина

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что власть Украины еще не определила приоритеты своей внешней политики.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эфире 5 канала.

"Они сами для себя не могут определиться. Едут в Россию - говорят о Таможенном Союзе, едут в Брюссель - говорят о евроинтеграции. Серьезно скоро с такими людьми никто разговаривать не будет", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" назвал "провальными" последние переговоры руководителя правительства Украины Николая Азарова с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

"Очень странно наблюдать и за заявлениями, и за действиями действующего руководства. В Брюсселе они рассказывают о Зоне свободной торговли, а на минувшей неделе и Президент, и премьер-министр начали снова рассказывать об анализе присоединения Украины (к Таможенному Союзу - УНИАН). Это такое поручение Президента, и об этом говорил на неудачных, провальных переговорах в России премьер АЗАРОВ, вновь рассматривают вопрос Таможенного Союза", - отметил А.ТУРЧИНОВ.