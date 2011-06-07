Путин: Россия заинтересована в отказе от транзита газа

Россия заинтересована в отказе от транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В частности, В.ПУТИН напомнил, что закончено строительство первой нитки газопровода «Северный поток», и в следующем году будет введена в эксплуатацию вторая нитка, что позволит не платить за транзит 54 млрд. кубометров газа.

«Потом сделаем «Южный поток» и тоже не будем никому платить. Мы заинтересованы в том, чтобы уйти от транзитных стран вообще», - сказал российский премьер.

Он отметил, что сейчас ведутся соответствующие переговоры о поставках газа в Китай, тоже без посредников.