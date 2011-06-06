КС открыл производство об использовании красного флага

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство относительно использования красного флага для увековечения Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает сайт Конституционного суда Украины, упомянутое производство по делу открыто постановлением коллегии судей, «ведется подготовка дела к рассмотрению на заседании суда.

Как сообщал УНИАН, 24 мая лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО зарегистрировал обращение в КС относительно закона о порядке официального использования копий Знамени Победы (№ 3298-VI).

В обращении он утверждает, что «закон не только противоречит многим статьям Конституции Украины, но и провоцирует сепаратистские настроения граждан, направлен на расчленение Украины».

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (о порядке официального использования копий Знамени Победы» Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного знамени во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного знамени на экспертизу в Кабинет Министров и Министерство юстиции. "После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Президент подписал закон 20 мая.