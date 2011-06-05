Любомир Гузар: в нас слишком много того, что сформировано при оккупациях

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Любомир ГУЗАР считает, что украинцы утратили чувство ответственности, поскольку триста лет нами руководил кто-то чужой.

Об этом блаженнейший Любомир ГУЗАР пишет в своей статье для ZN.UA.

«У нас, украинцев, большие трудности с определением направления развития страны как государства - сами не уверены в том, что демократия хороший путь для нас. Почему бы не монархия, диктатура, деспотия? Но мы должны учиться быть демократами, последовательно к этому идти. Единственный способ - делать свои ошибки, но искать, развиваться в направлении демократии», - считает блаженнейший Любомир.

«Нам, украинцам, нелегко быть демократами. В частности, потому, что не прислушиваемся к себе, а охотнее смотрим, как сделали другие, - и в этом наша слабость. Из этого нужно пытаться вырасти. Настоящая демократия у нас еще не вступила в силу. Мы должны над этим работать», - пишет он.

В частности, рассуждает Л.ГУЗАР, почему бы нам, украинцам, не склониться к монархической форме – как, например, в Англии? Был бы вождь - гетман, или как мы там назовем этого диктатора, и пусть он кнутом нас направляет. «Впрочем, диктатура - тоже опасная вещь, - предупреждает блаженнейший. - Поскольку кто сказал, что диктатор обязательно будет хорошим правителем?.. Мы мечтаем об эдаком идеальном диктаторе, который людей направит, а через пятьдесят лет скажет: ну, хватит, вы уже выросли, вы воспитаны, хватит диктатуры, будем жить иначе. Но такое редко случается в истории. Обычно диктаторы добровольно не отрекаются — им всегда кажется, что еще не время, что они еще не завершили свое дело. Человек любит власть, ему трудно от нее отказаться».

По мнению Л.ГУЗАРА, украинцам присуща тенденция так думать из-за того, что мы ужасные индивидуалисты. И не имеем глубокой традиции демократии. «Очень неуместно слепо использовать те формы, которые избрали для себя другие государства, - каждый должен работать сообразно своему национальному характеру», - считает он.

В чем наша главная трудность, спрашивает блаженнейший Любомир? И отвечает: она в том, что триста лет живя под оккупациями, мы потеряли чувство ответственности. «Мы утратили это чувство, мы забыли его, ведь триста лет нами руководил кто-то другой, кто-то чужой. Кто-то, на кого мы возлагали ответственность за все. И находили в этом утешение, поскольку было кого обвинять во всех своих неурядицах», - подчеркивает Л.ГУЗАР.

Иногда, рассуждает далее он, можно услышать, что у нас никогда не было демократии, что эта традиция для нас чужая. «Но вспомните наши княжеские времена. Князья не были единоличными диктаторами - кроме князя, были бояре, а также были монахи, был институт вече... Потом наступили тяжелые татарские времена, разрушившие это достояние. Некоторые признаки народовластия мы видим уже в казатчине - выборы гетмана сечевого или государственного. Но позже вновь начались оккупации - и мы снова эти наработки утратили. Имеем пример такого гетмана, как Иван Мазепа, - человека, который ничем не уступает лучшим представителям Западной Европы. Но позже вновь начались оккупации - и мы опять эти наработки потеряли».

«Мы не уничтожены. Но нам нужно время, чтобы измениться. Стать лучше. В нас еще слишком много того, что было сформировано при оккупации. А изменения в человеке - это очень длительный процесс, требующий поколений. Так что и нам нужно несколько поколений, чтобы дорасти до ощущения, что «судьба моего государства зависит от меня», - пишет автор.

«Мы должны учиться быть демократами, последовательно к этому идти. Должны стараться. Единственный способ - делать свои ошибки, но искать, развиваться в направлении демократии. Нет формы государственного строя лучше, чем демократия, но нет и труднее», - резюмирует Л.ГУЗАР.