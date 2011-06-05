Адвокат: судебный запрет на акцию "у Януковича" не имеет силы

В гражданском движении «Спільна Справа» советуют журналистам игнорировать судебный запрет на проведение акции в Межигорье.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Спільної Справи», заявил координатор общественного движения, адвокат Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, «решение суда о запрете акции протеста журналиста 6 июня возле резиденции Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Межигорье - с юридической точки зрения ничтожно, т.е. такое, которое не создает никаких правовых последствий».

«В соответствии с ч.2 ст.39 Конституции Украины ограничения на реализацию права граждан на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка. Право гражданина ЯНУКОВИЧА на отдых, который своим решением защищает судья ПАНОВА, очевидно не является ни первым, ни вторым», - отметил А.ДАНИЛЮК.

Он считает, что, приняв такое решение, «судья ПАНОВА как должностное лицо совершило незаконное препятствование проведению мирных собраний граждан, право на которые гарантировано Конституцией».

«Согласно ст.340 Уголовного кодекса Украины, такие действия квалифицируются как преступление и наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Выводы очевидны: акцию 6 июня проводить надо обязательно. К требованиям о необходимости продемонстрировать журналистам и общественности резиденцию в Межигорье надо включить требование о привлечении судьи ПАНОВОЙ к уголовной ответственности», - считает А.ДАНИЛЮК.