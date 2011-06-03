Тимошенко: Еще в нескольких странах начну дела

Экс-премьер Юлия Тимошенко заявляет, что начнет рассмотрение дел против украинских коррупционеров сразу в нескольких странах.

Об этом она заявила в эфире телеканала ТВi.

"Нужно действовать. Чтобы действовать, я обратилась, потому что здесь некуда, в американский суд, и на компанию "РосУкрЭнерго", на все эти платформы, на всех этих Бойко, Левочкинов и Фирташей, вместе с Януковичами, просто подала в американский суд", - отметила экс-премьер.

По словам Тимошенко, эти дела связаны с Америкой, потому что "деньги, которые отмывались на "РосУкрЭнерго "выплачивались из Международного валютного фонда, а МВФ, в большинстве своем, формируется за счет налогоплательщиков Америки".

"Сегодня мы обратились по законам Америки туда, и они выпотрошат этих коррупционеров", - добавила она.

При этом политик заявила: "Еще в нескольких странах начну эти уголовные дела против коррупционеров украинских".

Как известно, Тимошенко подала иск в суд Нью-Йорка в отношении решения Стокгольмского арбитража, принятого в 2010 году, по которому в апреле этого года "Нафтогаз" вернул РосУкрЭнерго 12,1 миллиардов кубометров природного газа.

Фирташ выразил сомнение, что Тимошенко имеет основания для оспаривания этого решения в судах или каких-либо иных судебных органах.

Украинская правда