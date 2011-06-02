Следователь уверяет, что ехать в Брюссель Тимошенко не запрещал

Следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр НЕЧВОГЛОД опровергает заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о том, что он якобы отказал ей в предоставлении разрешения на поездку в Брюссель.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Генеральной прокуратуры заявлении следователя.

«Сегодня, 2 июня 2011 года, Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз сообщила средствам массовой информации и обществу неправдивую информацию о том, что мною, следователем по делу Александром НЕЧВОГЛОДОМ, отказано ей в посещении Брюсселя в период с 22 по 25 июня этого года», - отмечается в заявлении.

«Ответственно заявляю, что Ю.ТИМОШЕНКО поставлено в известность, что вопрос о предоставлении ей разрешению будет решен в соответствии с требованиями действующего законодательства накануне выезда», - отметил следователь.

Как сообщал УНИАН, ГПУ избрала в отношении Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде в порядке меры пресечения на время расследования возбужденных против нее уголовных дел.

*** Саммит ЕНП состоится 23 июня в Брюсселе.