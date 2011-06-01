Азаров внезапно перестал понимать то, в чем разобрался неделю назад

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возмущен большой разницей уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги в разных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании правительства.

«Жилищно-коммунальная отрасль едва ли не самая запущенная в государстве. А хаотичная тарифная политика на местах, с одной стороны, обусловила хроническую убыточность предприятий, предоставляющих услуги, с другой – устойчивое недовольство потребителей тем, что качество услуг не улучшается, а часто и ухудшается, однако плата за услуги растет, причем внезапно и не понятно для людей. Особенно тревожит и правительство, и, в первую очередь, людей непонятная, необоснованная и поражающая разница тарифов в регионах Украины, на что указывал Президент Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в разных городах разные условия работы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в одних регионах воды достаточно, в других – ее нужно транспортировать на большое расстояние. Однако, по словам Н.АЗАРОВА, одинаковые для всей страны факторы в структуре себестоимости тепла и горячей воды, и они составляют 85%. По его словам, в эту цифру входят 70% стоимости энергоносителей и около 15% заработной платы. «То есть, отличия касаются лишь 15% конечной стоимости услуг. И вообще, объективные факторы не опровергают того, что должны быть единые подходы к формированию себестоимости услуг ЖКХ», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства привел пример того, что разница в себестоимости кубического метра воды составляет в Украине 5,6 раз: от 1,42 грн. в Днепропетровской области до 7,78 грн. в Луганской. Себестоимость кубического метра очищенных стоков колеблется от 1,39 грн. в Киеве до 4,08 грн. в Киевской области. Себестоимость одной гигакалории в теплоснабжении колеблется от 225 грн. в Николаевской области до почти 400 грн. в Ивано-Франковской.

Напомним, что 25 мая премьер Николай Азаров, открывая заседание Кабмина, заявил, что Правительство завершило анализ обоснованности повышения тарифов на услуги ЖКХ. По его словам, "Это была огромная работа из-за объема бумаг. Положение дел в этой сфере вполне можно сравнить с хронической болезнью. Мы обнаружили, где необходимо ликвидировать необоснованные накрутки, убрать разницу в тарифах в регионах и городах ", - заметил премьер. В качестве примера необоснованных накруток премьер привел такой: "Мы обнаружили, что жители дома, которые расположеных перекрестно платят за уборку одной и того же придомовой территории. Таким образом, они переплачивают за данную услугу в разы".

Также Азаров пообещал, что следующее заседание Кабмина будет посвящено этой проблеме: "Мы заслушаем профильные министерства и руководителей органов местной власти, как допустили хаос в сфере тарифообразования, примем решения и кадровые частности. Наконец- то мы четко и доступно скажем людям, как надо рассчитывать тарифы". Премьер подчеркнул, что во многих случаях тарифы удастся уменьшить.