Янукович надеется, что взрослые подумают об ответственности за детей

Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев c Днем защиты детей. В своем поздравлении Президент пообещал сделать все возможное, чтобы украинские дети росли в мирной и зажиточной стране, и пожелал всем детям и взрослым крепкого здоровья, добра, радости, осуществления мечтаний и замыслов.

«Искренне приветствую вас с Днем защиты детей - добрым и радостным праздником, который отмечается во всем мире первого летнего дня. Ребенок в семье является продолжением рода, а в государстве - залогом дальнейшего существования народа. Именно поэтому забота о подрастающем поколении, его будущее должно быть общей обязанностью родителей, общества и государства. Наша повседневная цель - вырастить детей физически здоровыми, духовно богатыми, подготовленными к самостоятельной жизни, настоящими патриотами своей страны», - говорится в поздравлении Президента, размещенном на официальном сайте главы государства.

«Имею надежду, что в этот день каждый взрослый задумается о личной ответственности как перед своими детьми, так и перед теми, кому нужное особое внимание и забота и кого судьба обделила родительским теплом и материнской лаской», - сказал Виктор Янукович.