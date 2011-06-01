Коктейль в честь открытия спецпроекта «КИНО: Женский стиль»

В четверг, 2 июня, в 18:45 в кинотеатре «Киев» (Киев, ул. Красноармейская, 19) состоится коктейль в честь открытия специальной летней кинопрограммы «под знаком Венеры» - «КИНО: Женский стиль», которая пройдет уже в третий раз благодаря ТМ Kotex.

Проект «КИНО: Женский стиль» откроется в столичном кинотеатре «Киев» музыкальной бурлескной комедией «Турне» известного французского актера и режиссера Матье Амальрика. Специальными гостями коктейльной вечеринки в честь открытия кинопрограммы станет харизматичное женское этно-кабаре СОНЦЕКЛЬОШ – дуэт Елены Грозовской и Марии Кудрявцевой, с блеском и бурлеском исполняющих лиричные и китчевые песни на пикантном суржике в стиле нео-ретро.

Спецпроект «КИНО: Женский стиль» – это изысканная подборка последних хитов мирового кино «с женским почерком», летнее кино по-женски, о женщинах, но не только для женщин. Это увлекательная панорама женских образов, характеров, жизней и точек зрения:

женщины не только в кадре, но и за камерой: режисcеры трех из пяти лент – француженки Жанна Лабрюн и Катрин Корсини, а также аргентинка Наталия Смирнофф;

40-летняя сага о женской судьбе, рассказанная тонким знатоком женской души, непревзойденным мастером психологической драмы Клодом Лелюшем;

кабаре-бурлеск, яркие характеры, роскошные женские формы – от романтика и обладателя Каннской Золотой пальмовой ветви Матье Амальрика.

География фестиваля:

Киев (кинотеатры «Киев» (ул.Большая Васильковская, 19, http://www.kievkino.com.ua),

«Жовтень» (ул.Константиновская, 26, http://www.zhovten-kino.kiev.ua),

Одесса, Днепропетровск, Харьков, Львов, Донецк. Расписание фильмов уточняйте на сайтах кинотеатров.

Программа фестиваля

«Турне» (Tournée), Франция, 2011. Романтическая комедия, мюзикл. Режиссер – Матье Амальрик. Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, 7 номинаций на премию Сезар. В главных ролях – актрисы кабаре New Burlesque.

Успешный парижский продюсер, покинувший Францию много лет назад, чтобы начать жизнь сначала в Новом свете, возвращается на родину с гастролями американского кабаре New Burlesque. Но мечтам о триумфальном завершении турне в Париже не суждено сбыться…

«Особое отношение» (Sans queue ni tête), Франция, 2010. Комедия/драма. Режиссер Жанна Лабрюн. В главной роли Изабель Юппер.

Фильм об особых отношениях психоаналитика и проститутки. Оба продают себя (душу или тело), решая проблемы – личные или интимные – своих пациентов. Оба достигли успеха на своем поприще. Оба смертельно устали от своей профессии…

«Отпусти» (Partir), Франция, 2009. Драма. Режиссер Катрин Корсини. В главной роли – Кристин Скотт Томас, которая была номинирована на премию Сезар за роль в этом фильме.

Захочет ли Сюзанн – жена успешного хирурга, мать двоих детей – отказаться от спокойной, обеспеченной жизни ради обманчивого обещания женского счастья?

«Пазл» (Rompecabezas), Аргентина-Франция, 2009. Драма. Режиссер Наталия Смирнофф. Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля.

Новое хобби – собирание паззлов – резко меняет упорядоченную жизнь 50-летней домохозяйки.

«Женщина и мужчины» (Ces amours-là), Франция, 2010. Драма. Режиссер Клод Лелюш.

Под звуки симфонической музыки главная героиня вспоминает мужчин, которых она любила в своей жизни. История ХХ века, показанная через призму одной женской судьбы; история кино в одной ленте. Фильм снимался на протяжении 40 лет. «Я прочитал в Торе, что когда-то мы все будем иметь права на пять больших любовей в своей жизни и решил сделать фильм об этом. Я всю жизнь хотел сделать этот фильм», – говорит о своем творении автор, непревзойденный мастер психологической драмы Клод Лелюш.

Дополнительная информация о проекте:

http://arthousetraffic.com/films/Zhensky%20Stil_2011/index.html

Генеральный партнер проекта: ТМ КОТЕХ

Организатор проекта: компания «Артхаус Трафик».