Наша Украина: Азаров вообще не понимает, о чем говорит

Правительство и Президент на сегодняшний день не имеют ни малейшего понимания того, как навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а их попытки показать активную деятельность в этой отрасли являются обычной «показухой». заявил народный депутат от «Нашей Украины», член парламентского Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Виктор МАТЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», он отметил: «Кабинет министров вдруг решил заняться таким раздражающим вопросам, как урегулирование тарифной политики. Это делается просто так, только потому, что Президент сделал замечание АЗАРОВУ. При этом никакой стратегии, которая бы определила дальнейший путь страны в этом направлении вообще нет».

По мнению В.МАТЧУКА, чтобы действительно была возможность реформировать отрасль ЖКХ, власть, в частности, должна создать Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг. «Этот орган должен был заработать еще с 1 января, но до сих пор так и не появился. Поэтому все заявления Президента и премьера выглядят как минимум неискренними. Это слова, которые не подкреплены никакими реальными действиями», - отметил В.МАТЧУК.

По словам депутата, власть должна сначала сама разобраться с тем, кто и за что отвечает в жилищно-коммунальном хозяйстве, а тогда уже говорить о каких-то планах для улучшения ситуации в отрасли.

В.МАТЧУК также считает бессмысленными заявления премьер-министра Николая АЗАРОВА о возможном снижении коммунальных тарифов. «Он вообще не понимает, о чем говорит. Если тарифы уменьшать – то бюджет страны просто «упадет». Поскольку платить за российский газ придется полностью за счет государственного бюджета», - убежден представитель «Нашей Украины».

Народный депутат напомнил, что в январе правительство увеличило уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн., и эти деньги «не были использованы на развитие инфраструктуры, а пошли на расчет за газ». Также в марте уставный фонд был увеличен на 8,5 млрд. грн., в мае – принято решение об увеличении уставного фонда «Нафтогаза» еще на 3,5 млрд. грн. и 5 млрд. грн.

«Это означаетт, что государство централизовано дотирует из бюджета весь «Нафтогаз» для расчетов за российское топливо. Если сегодня снизить тарифы – бюджет этого не выдержит», - уверен В.МАТЧУК.

Таким образом, по словам депутата, попытка власти показать «бурную» деятельность в сфере ЖКХ является обычным популизмом, который абсолютно не способен решить существующие проблемы отрасли.