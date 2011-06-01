Круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против»
В четверг, 2 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Как повлияет на расстановку политических сил повышение проходного барьера до 5%?
2. Экспертиза редакции закона, предложенной Министерством юстиции: каким политическим силам выгоден закон о выборах в данной редакции?
Участники круглого стола:
1. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ).
2. Сергей ПОДГОРНЫЙ – народный депутат Украины (БЮТ).
3. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).
4. Олег НАДОША – народный депутат Украины (ПР).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).