В четверг, 2 июня, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Закон о выборах народных депутатов: за и против».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Как повлияет на расстановку политических сил повышение проходного барьера до 5%?

2. Экспертиза редакции закона, предложенной Министерством юстиции: каким политическим силам выгоден закон о выборах в данной редакции?

Участники круглого стола:

1. Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ).

2. Сергей ПОДГОРНЫЙ – народный депутат Украины (БЮТ).

3. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»).

4. Олег НАДОША – народный депутат Украины (ПР).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).