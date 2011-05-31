В Донецке всеми способами стремятся закрыть украинскую школу

Донецкие чиновники угрожают увольнением учителям школы № 111, намеченной горсоветом на ликвидацию, если педагоги сегодня не соберут заявления родителей учеников о переводе их детей в другое учебное заведение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Донецкой областной организации партии «Фронт Змін», а также данный факт подтвердила Ирина КРУГЛОВА, которая возглавляет инициативную группу родителей учеников украиноязычной школы № 111.

Согласно сообщению, руководство Петровского районного отдела образования в Донецке требует от директора школы № 111 срочно собрать заявления от родителей о добровольном переводе их детей в другое учебное заведение, несмотря на постановление Ворошиловского райсуда Донецка, который остановил действие решения горсовета от 15 апреля о ликвидации данной школы.

Так, сегодня, 31 мая, в это учебное заведение приехала заведующая отделом образования Петровского райсовета и в ультимативной форме потребовала собрать со всех родителей заявления о желании перевести детей в другую школу № 101. При этом она добавила, что «ни один из учителей сегодня не пойдет домой, пока такие заявления не напишут все родители».

В ответ учителя показали заведующей постановление Ворошиловского районного суда от 27 мая об остановке действий по закрытию школы №111, но «заведующая никак не отреагировала на данное решение».

Представители педагогического коллектива также уточнили, что руководитель районного отдела образования потребовала, чтобы родители писали эти заявления задним числом – до 27 мая, то есть до решения Ворошиловского суда.

В облорганизации партии «Фронт Змін» подчеркнули, что сегодняшний визит заведующей в школу №111 «странным образом совпал с сегодняшнем обращением к ней председателя инициативной группы родителей учащихся школы И.КРУГЛОВОЙ».

И.КРУГЛОВА подтвердила корреспонденту УНИАН, что в своем сегодняшнем обращении к руководителю Петровского райотдела образования она требовала «прекратить незаконные действия директора школы № 111 г. Донецка по ликвидации школы и возобновить набор в 1-е и 10-е классы» и просила сообщить, ознакомлена ли директор школы с Постановлением Ворошиловского районного суда г. Донецке суда от 27 мая. (Об остановке действий решения горсовета по ликвидации ОШ №111).

В Донецкой облорганизации партии «Фронта Змін» считают, что «представители районного отдела образования пытаются заручиться заявлениями родителей, чтобы «легализовать» решение горсовета о закрытии школы, но делается это абсолютно незаконным, волюнтаристским способом – через давление, запугивание и шантаж директора и учителей, при этом заставляют прибегать к давлению на родителей самих учителей». «Это противоречит правам человека и здравому смыслу», - убеждены партийцы.

Как сообщал УНИАН, Ворошиловский районный суд города Донецка 27 мая 2011 года постановил остановить действия по решению Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации общеобразовательной школы№111.

В данном постановлении сказано, что суд рассмотрел иск, поданный Ириной КРУГЛОВОЙ, которая, как мать ученика данной школы просила суд «признать противоправным и отменить решение Донецкого горсовета от 15 апреля 2011 года о ликвидации общеобразовательной школы№111», и также рассмотрел ее «заявление об обеспечении иска».

«Руководствуясь ст. 117 ч.1 КАС Украины, суд решил: ходатайство истца удовлетворить. Остановить действия решения Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации Донецкой общеобразовательной школы№111».- было заключено в постановлении, подписанном судьей Ворошиловского районного суда г. Донецка Еленой КРУПКО от 27 мая 2011 года.

Справка УНИАН. 15 апреля депутаты Донецкого городского совета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ №№ 111, 121 и 154.

19 апреля со своим заявлением к прокурору г. Донецка Александру ОЛЬМЕЗОВУ обратились родители учеников украиноязычной школы №111 с просьбой отменить решение горсовета о закрытии их учебного заведения.

Прокуратура города Донецка вынесла два противоположных решения о законности ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы№111, выдав соответствующие ответы на запросы народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и на запросы родителей учеников ОШ№111 Ирины КРУГЛОВОЙ, Натальи ХАЛАНСКОЙ и Натальи СТАДНИК.

Исходя их полученных ответов от Генпрокуратуры и от прокуратуры г. Донецка, 4 мая 2011 года прокуратура г. Донецка опротестовала решение сессии Донецкого городского совета (от 15 апреля 2011 года) о ликвидации ОШ№111, а уже 6 мая – заявила о законности данного решения сессии горсовета.

В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».