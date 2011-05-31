Попов представил проект Стратегии развития Киева до 2025 года

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сегодня представил общественности проект Стратегии развития Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, стратегия развития Киева является неотъемлемой частью инициатив Президента Украины по реализации национальных проектов, это пилотный проект "Киев - город будущего".

Стратегия предполагает развитие города, исходя из шести главных характеристик: креативный, развивающий инновации; сохраняет уникальность в глобальном масштабе; постоянно повышает качество жизни; город открытой экономики; умный, с мощным управлением; гармоничный, сбалансированный.

Согласно проекту, индекс комфортности жизни киевлян к 2025 году планируется повысить в 1,7 раза.

В частности, к 2025 году предполагается достичь роста валового регионального продукта (ВРП) в Киеве в среднем на 6,5% в год, что приведет к увеличению объема на душу населения в 2 раза. Для сравнения: в 2004-2009 годах ВРП в Киеве рос в среднем на 5,7% в год, превышая темпы роста ВВП страны (2,5%).

Среди главных целей развития столицы к 2025 году – довести совокупный объем привлеченных прямых иностранных инвестиций до 82 млрд. евро, увеличить количество туристов с 1 млн. до 2,6 млн. ежегодно, довести среднюю скорость движения транспорта до 40 км/ч, снизить процент изношенности инженерной инфраструктуры с 50% до менее 15%, внедрить «Электронное правительство», снизить уровень безработицы до 3%, создать 15 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях, снизить смертность в трудоспособном возрасте на 30%, повысить долю расходов на первичную медицинскую помощь до 20-30% от общей суммы расходов на охрану здоровья, увеличить долю вторичной переработки твердых бытовых отходов до 40%.

В ходе презентации директор компании BCG Сергей ПЕРАПЕЧКА отметил, что в документе определены, как приоритетные, восемь главных стратегических инициатив, среди которых «Первоклассная инфраструктура», предполагающая модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

В проекте документа подчеркивается, что инфраструктура является главным приоритетом в развитии столицы. По оценкам экспертов, к 2025 году Киеву на реконструкцию тепловых сетей необходимо 1,5 млрд. евро, на модернизацию водоканализационного хозяйства – 810 млн. евро, на реконструкцию электросетей – 220 млн. евро, на модернизацию жилого фонда и замену лифтов – 224 млн. евро, на развитие мощностей метрополитена – 944 млн. евро, на замыкание городской окружной дороги – 173 млн. евро, на строительство паркингов – 34 млн. евро.

Вторая инициатива – «Сделано в Киеве» – нацелена на стимулирование конкурентных кластеров экономики. Инициатива «Электронное правительство» подразумевает внедрение современных технологий городского управления, среди которых создание единого городского портала для работы с гражданами и предприятиями, не требующее личного присутствия.

Четвертая инициатива – «Культурная долина» – направлена на создание уникальной культурной атмосферы. Для ее воплощения в жизнь предлагается организовать и содействовать крупным культурным событиям, фестивалям кино, музыки и театра.

Пятая инициатива – «Днепровская жемчужина» – сконцентрирована на сохранении и благоустройстве прибрежных территорий Днепра и предполагает использование уникального пейзажа и ландшафта для формирования рекреационной зоны, развитие заброшенных и промышленных прибрежных территорий.

Инициатива, направленная на продвижение здорового образа жизни, – «Здоровый киевлянин» – предполагает значительное увеличение количества площадок для спорта; интеграцию веломаршрутов в транспортную схему и в места отдыха и т.д.

«Центр рядом с домом» – инициатива, обращенная на создание новых центров деловой активности. При этом приоритет размещения бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, гостиниц и объектов социальной инфраструктуры предполагается отдать левому берегу Днепра и отдаленным районам правобережья.

Восьмая инициатива – «Международная гавань штаб-квартир» – предполагает привлечение в Киев центральных офисов международных компаний и организаций.

По словам А.ПОПОВА, планируется, что Киевсовет утвердит документ в сентябре этого года. До конца текущего года планируется согласовать Генплан Киева со стратегией развития, а также внести предложения по изменению системы управления городом.

В ходе презентации директор фонда "Эффективное управление" Наталья ИЗОСИМОВА отметила, что благодаря объединению усилий всех участников проекта – местной власти, Консорциума исполнителей, Общественного совета и международных организаций – ему обеспечен однозначный успех.

"Этот успех, на наш взгляд, определяют три основных фактора, которые мы выделили на основании изученных нами успешных примеров других стран, а также на основе собственного опыта работы в регионах и городах Украины.

Во-первых, четкий фокус на приоритетах, а именно строгий и дисциплинированный отбор только самых важных инициатив для каждого этапа внедрения. Во-вторых, баланс между стратегией и тактикой, необходимость идентифицировать так называемые быстрые победы и долгосрочные результаты. И, наконец, в-третьих, человеческий фактор. В процесс должны быть вовлечены, как команда профессионалов, готовая работать с полной отдачей, так и гражданское общество, без поддержки которого по-настоящему ярких результатов будет добиться очень тяжело", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Стратегия развития Киева до 2025 года должна быть принята не позже осени после общественного обсуждения.

Справка УНИАН. Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.