Фюле заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной об отмене виз

Украина и ЕС заявляют о прогрессе в переговорах об ассоциации и отмене виз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили сегодня журналистам комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Есть прогресс в этих сферах», - сказал С.ФЮЛЕ.

При этом, комиссар ЕС отметил, что развитие отношений с Украиной остается среди приоритетов Европейского Союза.

Украинский первый вице-премьер-министр, в свою очередь, отметил ряд пока еще нерешенных вопросов в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли.

Среди них – вопрос отмены Украиной экспортных пошлин, а также вопросы сотрудничества в энергетике и сфере услуг.

«Надеюсь, что найдем по этим вопросам компромисс», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом, он обратил внимание на то, что Украина активно работает над реализацией Плана по либерализации визового режима.

«Только на этой неделе в Верховной Раде будет рассмотрено 6 законопроектов, посвященных этой теме», - сказал А.КЛЮЕВ, выразив надежду, что парламент примет по ним «позитивное решение».

«Думаю, это поможет сократить дистанцию к безвизовому режиму», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в начале 2007 года, а о зоне свободной торговли – в начале 2008 года.

Стороны надеются закончить переговоры в этом году.

План действий по либерализации визового режима был предоставлен Украине 22 ноября 2010 года.