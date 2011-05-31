Нардепы БЮТ и НУ-НС на вечернее заседание ВР не пришли

16:42, 31 мая 2011
Политика
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Хотели слушать Пшонку, но того не позвали

На вечернем заседании Верховной Рады Украины отсутствуют народные депутаты из фракций "БЮТ-Батькивщина" и «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как сообщал УНИАН, эти фракции покинули сессионный зал на утреннем заседании.

Фракция "БЮТ-Батькивщина" настаивала на том, чтобы завтра в ВР была заслушана информация генерального прокурора Виктора ПШОНКИ по уголовному делу лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО, но ВР приняла решение о заслушивании информации Генеральной прокуратуры Украины по этому вопросу.

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