Лавринович о суде присяжных: это суд не столько права, сколько эмоций

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ называет проблематичными перспективы внедрения в Украине института суда присяжных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом он заявил в интервью журналу «Публичные люди», который выйдет из печати в среду, 1 июня.

Министр юстиции отметил, что суды присяжных существуют в немногих странах с достаточно высоким общим уровнем культуры, составной частью которой является правовая культура.

«Для нашего общества это преждевременно. Ведь это суд не столько права, сколько эмоций», - объяснил он.

Министр юстиции также скептически высказался относительно возможности внедрения в Украине института выборности судьи, который существует, в частности, в таких странах, как США и Швейцария.

Он не считает, что если бы судьи избирались гражданами, это улучшило бы работу отечественной судебной власти. «Представьте: есть несколько кандидатов с юридическим образованием, которые желают стать судьями. Они должны вести избирательную кампанию. Избирательная кампания по своей природе - исключительно политическая. И необходимо заработать симпатию тех, кто будет голосовать. Для этого нужны ресурсы. Тот, кто будет таким образом идти на судейскую должность, в наших украинских условиях априори будет зависеть от источника финансирования», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции настаивают на введении в Украине института суда присяжных.

В частности, народные депутаты Геннадий МОСКАЛЬ (“Наша Украина – Народная самооборона”) и Сергей ВЛАСЕНКО (БЮТ-Батькивщина) зарегистрировали в парламенте законопроекты, предусматривающие введение суда присяжных. Предлагается установить, что присяжные не будут назначаться на должность ни Президентом, ни парламентом, а будут избираться народом на прямых выборах.

Председатель партии “Батькивщина”, экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО также настаивает на необходимости принятия закона о судах присяжных. Она заявила, что будет требовать, чтобы возбужденные против нее уголовные дела рассматривал суд присяжных, потому что не верит в объективность административных судов.

Кроме того, ранее бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО также требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.