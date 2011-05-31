Прокуратура отчиталась о возвращении державе свыше 2 тыс. га земли

Принятыми органами прокуратуры мерами правозащитного и представительского характера предупреждено безосновательное предоставление другим лицам земельных участков государственной и коммунальной собственности общей площадью 10 тыс. га, реально возвращено свыше 2 тыс. га, возмещено в бюджет 37,7 млн. грн.

На рассмотрении в судах находятся иски прокуроров о возмещении средств и возвращении в интересах государства 21 тыс. га земель на общую сумму свыше 2 млрд грн, сообщает официальный сайт ГПУ.

Прокурорские проверки засвидетельствовали, что распространенными являются факты принятия органами местной власти и самоуправления необоснованных решений о передаче лицам в пользование или в собственность земель государственной и коммунальной собственности. При этом не соблюдаются требования закона относительно проведения обязательной экспертизы землеустроительной документации, предварительного исключения участков, в том числе из пользования государственных предприятий и учреждений и тому подобное.

В текущем году прокурорами опротестовано и обжаловано к суде почти 5 тыс. таких решений, в результате чего удалось предупредить выбытие из государственной собственности 10 тыс. га земель.

Так, решениями Киевского городского совета от 01.10.2007 вопреки требованиям законодательства передано нескольким обслуживающим кооперативам в собственность и аренду земли естественно-заповедного и историко-культурного назначения общей площадью почти 1,5 тыс. га, что расположенные в пределах территории ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков", национального природного парка "Голосеевский", государственного заказника "Лесники" и охраняемого ландшафта Музея народной архитектуры и быта НАН Украины (с. Пирогов). В дальнейшем кооперативы передали земельные участки в уставный фонд других обществ.

Учитывая нарушение действующего законодательства Генеральной прокуратурой Украины в хозяйственный суд г. Киева предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевского городского совета, государственных актов, выданных кооперативам, прекращение права собственности коммерческих структур и возвращения этих земель в собственность территориального общества города Киева. На данное время хозяйственным судом г. Киева удовлетворены 14 исков относительно земель площадью 1,2 тыс. га, стоимостью почти 1,8 млрд грн.

Кроме того, внесено 17 протестов, из которых 14 уже удовлетворены, об отмене выводов Госкомзема Украины относительно согласования отвода указанных земельных участков естественно-заповедного фонда кооперативам для строительства, один из которых удовлетворен, другие находятся на рассмотрении.

Увеличились количество обнаруженных уголовнонаказуемых деяний должностных лиц. На протяжении четырех месяцев текущего года органами прокуратуры Украины по фактам преступлений, связанных с земельными участками площадью 5,5 тыс. га, возбуждено 374 уголовных дела, из которых 139 направленно в суды.

Относительно служебных лиц органов Госжземагентства в этом году возбуждены 43 уголовных дела, 7 из которых направлены в суд.

Прокурорскими проверками обнаружены случаи самовольного занимания земель, использования земель не по целевому назначению, нарушение землеприобретателями обязательств по заключенным договорам.

С целью возвращения таких земельных участков прокуроры применяли гражданско-правовые полномочия. Теперь заявлено 5,7 тыс. исков о возвращении земельных участков общей площадью 26,7 тыс. га и возмещении ущерба на сумму свыше 2,1 млрд грн.

Судами удовлетворены иски о возвращении в государственную собственность свыше 5,7 тыс. га земель и возмещении ущерба на сумму 112 млн. грн, из которых реально выполнено решений о возвращении свыше 2 тыс. га и возмещено 85 млн. грн.

В то же время прокурорами во внесудебном порядке возмещено еще 37 млн. грн.

С целью недопущения незаконной передачи земельных участков органами прокуратуры обеспеченно участие по 437 делам, по результатам рассмотрения которых предупреждены убытки государству в части 5,3 млн. грн.

Также, прокурорами инициирован пересмотр судебных решений по 382 делам по искам других лиц, по рассмотрении 198 решений отменены, предупреждено 1,6 млн. грн убытков.