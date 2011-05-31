В НУ решили, что свои декларации скрывают нардепы с нечистой совестью

Народные депутаты, которые под различными поводами отказываются обнародовать декларации о доходах, не только нарушают Закон «О доступе к публичной информации», но и демонстрируют свое неуважение к избирателям.

Об этом заявил заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», народный депутат Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в партии.

«Обнародование депутатских деклараций о доходах – это минимальное условие для установления доверия между депутатом и избирателями. И те депутаты, которые его не хотят выполнить, должны стать персонами нон грата для граждан. Деятельность народных депутатов должна быть полностью открытой и подотчетной избирателям, которые делегировали их в парламент представлять свои интересы», - считает В.МАТЧУК.

По его словам, не имеют права диктовать правила жизнь стране люди, которые, будучи народными депутатами, по определению публичными людьми, пытаются скрыть информацию о своих доходах и состоянии. Так могут делать только те, у кого нечистая совесть и отсутствует чувство ответственности перед гражданами.

В.МАТЧУК обратил внимание на то, что среди депутатов, которые в установленный законом срок обнародовали свои декларации, единицы представителей властного большинства. Таким образом, власть в который раз подает гражданам плохой пример нарушения закона и безответственности на самом высоком уровне. К тому же, это полностью противоречит ежедневным заявлениям Президента о соблюдении закона и борьбе с коррупцией, убежден В.МАТЧУК.

Народный депутат также напомнил, что представители «Нашей Украины» в Верховной Раде одними из первых обнародовали свои декларации о доходах.

Как сообщал УНИАН, 11 мая активисты Общественного движения «Стоп цензуре!» со своей стороны инициировали 450 запросов ко всем депутатам Верховной Рады с требованием обнародовать декларации о доходах.

Аппарат Верховной Рады отказался предоставить декларации о доходах народных депутатов, мотивировав отказ тем, что такая информация может обнародоваться непосредственно народным депутатом или соответствующим органом государственной налоговой службы.