Мельниченко говорит, что был слепым котенком, а стал зубастым тигром

30 мая в Киеве состоялся учредительный съезд политической партии «Украинская люстрация». Председателем новосозданной организации единогласно избран бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко.

В интервью газете «Сегодня» Мельниченко заявил, что собирает “триста спартанцев” - для того, чтобы исправить ситуацию в стране.

«Десять лет назад я был слепым котенком, который не знал, как сделать эту страну лучше. Я надеялся, что достаточно будет обнародовать записи, показать их и все, ужаснувшись, исправят ошибки. Сейчас я - зубастый тигр. У меня есть намерения организовать ту силу, которая наведет порядок в этой стране».