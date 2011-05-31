Мельниченко говорит, что был слепым котенком, а стал зубастым тигром
13:33, 31 мая 2011Политика
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Собрал "триста спартанцев"
30 мая в Киеве состоялся учредительный съезд политической партии «Украинская люстрация». Председателем новосозданной организации единогласно избран бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко.
В интервью газете «Сегодня» Мельниченко заявил, что собирает “триста спартанцев” - для того, чтобы исправить ситуацию в стране.
«Десять лет назад я был слепым котенком, который не знал, как сделать эту страну лучше. Я надеялся, что достаточно будет обнародовать записи, показать их и все, ужаснувшись, исправят ошибки. Сейчас я - зубастый тигр. У меня есть намерения организовать ту силу, которая наведет порядок в этой стране».
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