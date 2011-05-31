Гриценко: Ленинской организации Партии регионов нужен новый руководитель

Бывший спикер Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, который больше четырех месяцев находится в СИЗО, считает адекватным в сложившихся условиях решение политсовета крымской организации Партии регионов досрочно прекратить его полномочия председателя Ленинской районной организации ПР, поскольку она не может длительное время быть без руководства.

Слова А.ГРИЦЕНКО передала корреспонденту УНИАН пресс-секретарь политика.

«На Партии регионов лежит большая ответственность перед своими избирателями за решение социально-экономических проблем и, безусловно, решение этих непростых задач зависит от каждого члена партии, каждой партийной организации. Ленинская партийная организация - одна из самых крупных в Крыму. Несмотря на отлаженную работу, такая организация не может длительное время находиться без руководителя», - сказал экс-спикер крымского парламента.

А.ГРИЦЕНКО также просил передать жителям Крыма и однопартийцам, что он не совершал никаких преступлений, а уголовные дела против него возбуждены «незаконно и необоснованно».

А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января 2011 г. по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский». Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая. Апелляционный суд Крыма в мае продлил арест до шести месяцев - до 21 июля.

А.ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах

Совет крымской Партии регионов 28 мая отстранил А.ГРИЦЕНКО от руководства Ленинской райорганизации ПР «в связи с невозможностью исполнять свои обязанности».

Лидер крымской парторганизации Василий ДЖАРТЫ рекомендовал к избранию главой Ленинской райорганизации ПР председателя Ленинской райгосадминистрации Валерия СТЕПАНОВА. Партийная конференция в Ленинском районе должна состоятся до 20 июня.