Янукович: 20-ю годовщину Независимости мы должны отметить достойно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Украина на высоком уровне должна отметить 20-ю годовщину Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины Независимости Украины.

«20-ю годовщину Независимости мы должны отметить достойно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что праздничные мероприятия должны состояться на высшем уровне.

Он подчеркнул, что подготовка к празднованию 20-й годовщины Независимости Украины является чрезвычайно важным делом, поскольку все двадцать лет продолжалось строительство независимого государства. «Сегодня наша страна еще действительно очень молодая, и события последних 20 лет – это утверждение нашей государственности. Я убежден, что какие бы оценки не давали следующие поколения этим годам, они были определяющими годами становление независимости государства», - сказал Президент.

Он отметил, что события до и после провозглашения Независимости еще помнит большая часть граждан, а молодое поколение будет изучать.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в этом году Украина будет отмечать также ряд других важных дат, которые так или иначе связаны с провозглашением Независимости. В частности, 24 июля будет отмечаться 20-я годовщина поднятия в Киеве государственного флага, 1 декабря – 20-я годовщина со дня проведения всеукраинского референдума, 24 августа – 20-я годовщина со дня принятия акта провозглашения Независимости. Кроме того, в этом году Украина будет праздновать 15-ю годовщину принятия Конституции Украины.

Президент призвал максимально использовать 2,5 месяца, оставшиеся до знаменательной даты, в том числе для благоустройства регионов.

Также он подчеркнул, что празднование 20-й годовщины Независимости нужно использовать для формирования положительного имиджа Украины за рубежом. Это задание глава государства дал Министерству иностранных дел.

Кроме того, он подчеркнул, что на праздничные мероприятия необходимо пригласить иностранных гостей и представителей украинской диаспоры из всех стран мира.

В свою очередь, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил о работе, которую проводит правительство по подготовке к празднованию 20-й годовщины Независимости. В частности, он отметил, что утвержден план мероприятий, которым предусмотрено проведение организационных, протокольных, культурно-художественных и культурно-образовательных мероприятий, а также 24 августа - военного парада.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство выделило из госбюджета 177 млн. грн. на мероприятия, связанные с празднованием 20-й годовщины Независимости Украины, но не исключил, что некоторым ведомствам, в том числе Министерству обороны, финансирование будет увеличено.