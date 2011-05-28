Пшонка объясняет арест Луценко

Генеральный прокурор Украины Вктор ПШОНКА заявляет, что были причины арестовать экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку была информация, что он готовится скрыться. Об этом он заявил в эфире "Большой политики с Евгением Киселевым".

«Было возбуждено уголовное дело. ЛУЦЕНКО находился под подпиской о невыезде. Спокойно велось расследование... Вдруг непонятное поведение ЛУЦЕНКО. Неадекватно он обращается со следователями, грубит, угрожает", - сказал он. По словам В.Пшонки, Ю.Луценко начал игнорировать вызовы следователя. "Я готов продемонстрировать повестки, где к нему приходят, вручают повестку, просят назвать удобное время для явки, а он пишет нецензурные высказывания в адрес МОГИЛЕВА, сегодняшнего министра внутренних дел", - сказал В.Пшонка.

Он передал повестки Е.КИСЕЛЕВУ, но тот одну из них отказался показать на камеру. «Это не очень прилично. Я не буду показывать», - сказал ведущий. Однако он показал другую повестку, где якобы рукой Ю.Луценко было написано: «Явиться отказываюсь до сдачи крови ЮЩЕНКО".

В то же время В.Пшонка добавил, что были другие обстоятельства задержания Ю.Луценко. «Были и другие основания, указывающие на то, что он был готов спрятаться от следствия», - сказал Генпрокурор.