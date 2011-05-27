В Лукьяновском СИЗО ждут, удастся ли Луценко освободиться

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО подчеркивает, что поднимает перед судом вопрос об освобождении из-под стражи не только ради себя.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время заседания Печерского суда, сообщает пресс-служба партии “Народная Самооборона”.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что сейчас в Украине очень много арестованных, которые находятся за решеткой по решению судов, которым не определили наказание, причины и сроки их ареста. По его словам, очень много таких заключенных и в Лукьяновском СИЗО, и они ожидают, удастся ли Ю.ЛУЦЕНКО освободиться из-за решетки. “Они говорят: если ты пробьешь дырочку, то и у нас будет справедливость. Если и тебе не удастся, то ее не будет никому”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, в начале заседания Печерского райсуда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что намерен обратиться в соответствующие органы о привлечении к уголовной ответственности за совершение должностного преступления председательствующего на судебном процессе над ним судьи Сергея ВОВКА.