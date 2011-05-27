Янукович: старая система привыкла делать свой черный бизнес

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что разные оценки Украины связаны с тем, что страна, наконец, встала на путь реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы сегодня в Варшаве.

«Я хорошо понимаю, что события, которые сейчас происходят и внутри страны, и за ее пределами, - я имею в виду разные оценки, которые даются сегодня Украине, – они являются вполне естественными, потому что Украина находится на пути реформирования», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что неоднократно отмечал, что за 20 лет независимости страны в государстве фактически не было системных реформ. «И сейчас пришло время, когда мы должны во многих направлениях модернизировать нашу страну, а это значит – изменить подходы таким образом, чтобы они положительно влияли на жизнь страны, людей», - сказал Президент.

Он сказал, что это не удовлетворяет всех участников процесса. «То есть существует огромное сопротивление среди исполнителей – чиновников, которые привыкли жить по-старому. Я сказал бы так (это происходит – УНИАН) на разных уровнях исполнительной власти. Коррупционные дела, которые сейчас рассматриваются правоохранительными органами, а некоторые уже поступают в суд, - они расшевелили сегодня старую систему, которая привыкла за счет бюджета, за счет коррупционных действий делать свой черный бизнес», - сказал Президент.

По его словам, сопротивление старой системы, существующее сегодня, вызывает разные оценки, которые даются событиям в Украине как в обществе, так и в разных институтах. «Это тот процесс, который Украина должна пройти. Мы хорошо понимаем, что система несовершенна, ее нужно модернизировать», - сказал Президент.

По его словам, сегодня есть недостатки и в уголовной юстиции. «Работники, которые там работают, они должны избавиться от старых привычек. И в этой системе есть не только недостатки, но и злоупотребления», - сказал Президент, отметив, что сегодня власть об этом говорит и ведет борьбу за то, чтобы изменить старую систему уголовной юстиции, чтобы довести до логического завершения судебную реформу.