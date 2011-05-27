Верховная Рада отказывается «рассекречивать» доходы нардепов

Аппарат Верховной Рады отказался предоставить декларации о доходах народных депутатов.

Такой ответ на свой запрос "Украинская правда" получила за подписью руководителя Управления кадров Аппарата Верховной Рады Владимира МАРТЫНЮКА.

"По закону о статусе народного депутата, народный депутат обязан ежегодно подавать в орган государственной налоговой службы свою декларацию, то есть Аппарат Верховной Рады не является распорядителем информации о декларациях народных депутатов", - сказано в письме.

"Считаем, что такая информация может обнародоваться непосредственно народным депутатом или соответствующим органом государственной налоговой службы", - также говорится в письме.

В то же время сами депутаты отказываются предоставлять свои декларации, ссылаясь на то, что распорядителем этой информации является именно Аппарат Верховной Рады и именно он должен предоставлять декларацию депутата.

Об этом, в частности, пишет в своем письме руководитель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, который отмечает, что депутаты ежегодно подают свою декларацию о доходах в Управление кадров Верховной Рады.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 11 мая 2011 года № 393, распорядителем публичной информации, которая находится в его ведении, является Аппарат Верховной Рады", – пишет А.ЕФРЕМОВ.

"Учитывая указанное, а также то, что декларации о доходах депутатов ежегодно передаются депутатами в Аппарат Верховной Рады, предлагаю вам по поводу затронутого вопроса обратиться непосредственно к распорядителю информации", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 мая активисты Общественного движения «Стоп цензуре!» со своей стороны инициировали 450 запросов ко всем депутатам Верховной Рады с требованием обнародования деклараций о доходах.

«На основании Закона Украины «О доступе к публичной информации» просим Вас сообщить, в каких средствах массовой информации и когда (точная дата) была обнародована Ваша декларация о доходах за 2010 год», - говорится в обращении к депутатам. В случае, если декларация о доходах на 2010 год не была обнародована в СМИ, инициаторы обращений просят предоставить ее копию.

Запросами к депутатам ВР журналисты Движения поддерживают общественную кампанию по введению и мониторингу выполнения Закона «О доступе к публичной информации», который вступил в силу 9 мая 2011 года. Партнерами инициативы выступили Всеукраинская общественная организация Альянс «Майдан» и Партнерство «Новый Гражданин».