Януковича «одели» в костюм Ющенко? (фото)
15:16, 27 мая 2011Политика
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Военные, наверное, долго не думали
На информационном стенде Хмельницкого военного полигона «обновили» Главнокомандующего украинской армии.
Похоже, что на лицо прежнего Главнокомандующего Виктора Ющенко наклеили фотографию Виктора Януковича. И на плакате теперь голова Виктора Федоровича, а туловище Виктора Андреевича.
А платочек в верхнем кармашке костюма выдает привычку именно прежнего Президента.
Фото Виталия Тараненко (Хмельницкий)
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