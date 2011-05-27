Януковича «одели» в костюм Ющенко? (фото)

На информационном стенде Хмельницкого военного полигона «обновили» Главнокомандующего украинской армии.

Похоже, что на лицо прежнего Главнокомандующего Виктора Ющенко наклеили фотографию Виктора Януковича. И на плакате теперь голова Виктора Федоровича, а туловище Виктора Андреевича.

А платочек в верхнем кармашке костюма выдает привычку именно прежнего Президента.

Фото Виталия Тараненко (Хмельницкий)