Луценко перед судом накормили овсянкой и дали чаю?
14:32, 27 мая 2011Политика
3638 0
А еще, говорят, его осмотрели врачи
Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает сообщение некоторых СМИ о том, что бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня перед судебным заседанием ничего не ел.
Как сообщили УНИАН в Отделе в связях со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня утром, примерно около 7.00, Ю.ЛУЦЕНКО осмотрела комиссия врачей службы и следственного изолятора.
Он съел овсяную кашу и выпил сладкий чай.
После чего, согласно соответствующей заявке Печерского районного суда города Киева, «Ю.ЛУЦЕНКО выехал за пределы СИЗО».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter