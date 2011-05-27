Луценко перед судом накормили овсянкой и дали чаю?

14:32, 27 мая 2011
Политика
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А еще, говорят, его осмотрели врачи

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает сообщение некоторых СМИ о том, что бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня перед судебным заседанием ничего не ел.

Как сообщили УНИАН в Отделе в связях со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня утром, примерно около 7.00, Ю.ЛУЦЕНКО осмотрела комиссия врачей службы и следственного изолятора.

Он съел овсяную кашу и выпил сладкий чай.

После чего, согласно соответствующей заявке Печерского районного суда города Киева, «Ю.ЛУЦЕНКО выехал за пределы СИЗО».

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