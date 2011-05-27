Порошенко не верит, что Яценюка сделают премьером

Глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет проводить смену правительства летом текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службу ТВі, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире телеканала.

«Я уверен, что в течение лета никаких отставок не будет. Любые изменения могут проходить осенью», - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО также отметил, что заявления политиков о возможном назначении лидера партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА премьер-министром не имеют под собой серьезных оснований.