Порошенко не верит, что Яценюка сделают премьером
13:38, 27 мая 2011Политика
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До осени изменений в Кабмине не ожидает
Глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет проводить смену правительства летом текущего года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службу ТВі, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире телеканала.
«Я уверен, что в течение лета никаких отставок не будет. Любые изменения могут проходить осенью», - сказал он.
П.ПОРОШЕНКО также отметил, что заявления политиков о возможном назначении лидера партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА премьер-министром не имеют под собой серьезных оснований.
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